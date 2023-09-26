4. Kıbrıs Forumu 'şeffaflık’ temelinde gerçekleşecek

Genel başlık "Şeffaflık" olarak, bu yıl 4. Kıbrıs Forum, Oxygono Sivil Toplum Örgütü tarafından Delphi Ekonomik Forum ile işbirliği içinde, 29-30 Eylül tarihlerinde Lefkoşa'da düzenleniyor. 4. Kıbrıs Forum, bu yıl da Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşiyor.

21 Eylul’de düzenlenen bir basın toplantısında, 4. Kıbrıs Forum'un bu yıl tamamen yenilenmiş bir şekilde gerçekleştirileceği duyuruldu, başlangıcın üç saatlik bir törenle Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda yapılacağından başlayarak. Ardından, Lefkoşa merkezindeki dört farklı konferans salonunda, uluslararası politika üretimi konferanslarının standartlarına uygun olarak, toplamda 60 saatlik tartışma gerçekleşecek. Bu mekanlar Classic Hotel, Stelios Foundation, Home of Cooperation ve Chateau Status'da bulunmaktadır.

Kıbrıs Forum'un Kurucusu ve Yürütme Başkanı Nicolas Kyriakides, her yıl Kıbrıs Forum'un politika üretimine daha fazla katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti ve "Bu yılki Kıbrıs Forum'un yeni formatının amacı, konuşmacılar ve katılımcılar arasındaki daha fazla tartışma ve etkileşim süresi sağlamaktır." dedi.

Oxygono Sivil Toplum Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı Georgina Athanasiou, bu yılki 4. Kıbrıs Forum'un katılımı artırmak amacıyla bir dizi yenilik getirdiğini belirtti. "Amacımız, tartışmalar aracılığıyla şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin devlet yönetiminde, iş dünyasında ve toplumda ne kadar güçlü olduğunu araştırmaktır." dedi.

Ayrıca, 4. Kıbrıs Forum, hem yerel hem de uluslararası bilimsel işbirliklerini güçlendirmektedir ve bu, World Bank, Bruegel, LSE Hellenic Observatory, ELIAMEP, Prometheus Research Institute gibi bilgi partnerlerinin içerik üretimine ve konuşmacı seçimine katkıda bulunduğu anlamına gelmektedir.

200'den fazla konuşmacı, siyaset, ekonomi ve akademik dünyadan isimler, birçoğu yurtdışından katılan, 4. Kıbrıs Forum'un tartışmalarını çeşitlendirecek ve özellikle dış politika, ekonomi, eşitlik, eğitim vb. konuların yanı sıra hukukun üstünlüğü, demokrasi ve kurumların iyileştirilmesine odaklanacaktır. Ayrıca, bu yılki etkinlikte Kıbrıslı Türk konuşmacıların katılımı da artırılmıştır.

Özellikle, etkinliğe birçok ülkenin diplomatik temsilcileri katılacak ve Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs'taki Ofisi gibi kuruluşlar, düzenlenecek olan tartışmalara katkıda bulunacaklar.

4. Kıbrıs Forum'u onurlandıracak isimler arasında eski Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Globsec'in kurucusu Robert Vaas, Harvard Üniversitesi'nden profesör Terry Martin, Kıbrıs Cumhuriyeti Genel Denetçisi, Bakanlar, Bakan Yardımcıları, Komiserler ve birçok diğer konuşmacı bulunmaktadır.

Programın daha ayrıntılı bilgilerine ulaşmak ve yerinizi garantilemek için lütfen https://2023.cyprusforum.cy/ adresinden kayıt olun.

Sınırlı yerlerin bulunduğunu göz önünde bulundurarak, yerinizi garantilemek için web sitesi üzerinden kayıt yapmanızı rica ediyoruz.

Katılım ücretsizdir.

Kıbrıs Forum Hakkında Kısa Bilgi

Kıbrıs Forum, Kıbrıs'ta politika oluşturmanın en büyük bağımsız organizasyonu olup, Oxygono Sivil Toplum Örgütü tarafından Yunanistan'daki Delphi Ekonomik Forum ile işbirliği içinde düzenlenmektedir. 2020 yılında kurulan bu bağımsız, vizyon sahibi ve kar amacı gütmeyen yıllık bir konferans, tartışmalar aracılığıyla taahhütleri, eylemleri ve sonuçları tetiklemeyi amaçlamaktadır.

Şimdiye kadar elde edilen tüm bilgilere ve bu yılki konferansın yerinizi kayıt etme olanağına https://2023.cyprusforum.cy/ adresinden ulaşabilirsiniz.