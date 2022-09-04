4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği’nin açılışı yapıldı

İskele Belediyesi’nin, bu yıl 4.’sünü düzenlediği Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı. Etkinlik kortejinin İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nın bulunduğu tören alanına varmasıyla birlikte başlayan etkinlik, İskele Çarşı Merkezi’nde gün boyu devam edecek. 200’e yakın stantın kurulduğu etkinlikte ülkemiz kültürünün yanı sıra Anavatan Türkiye’den gelerek Kıbrıs’ı yurt bilenlerin, İskele Belediyesi’nin kardeş şehirleri ve 3. ülke vatandaşlarının kültürlerini yansıtan, yiyecek, içecek, el emeği göz nuru eserler yer alıyor. Gün boyu devam edecek etkinliğin finalinde ise ünlü pop müzik şarkıcısı HADİSE, KKTC’de ilk halk konserini verecek. YDÜ Hastanesi’ne ait ambulansın ve İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin gün boyu hazırda bulunacağı etkinlikte İskele Polis Müdürlüğü ile İskele Belediyesi Zabıta Birimi de halkın güvenliği için etkinlik alanında yer alıyor.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ev sahipliğindeki etkinliğin açılışına KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 4. Piyade Alayı Kurmay Albay Ömer Bulut, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Polis Müdürü Kasım Kuni, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, Muhtarlar, İskele Belediyesi’nin kardeş şehirlerinin belediye başkan ve temsilcileri, kurum kuruluş temsilcileri, dernekler, sivil toplum örgütleri ve İskele halkı ile çok sayıda kişi katıldı.

KÜLTÜRLERİN KAYNAŞMASI ETKİNLİĞİ GÜN BOYU DEVAM EDECEK

İskele Belediyesi 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği, düzenlenen törenle başladı. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, etkinlik kortejinin alana gelmesiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulduğu, İstiklal Marşı’nın okunduğu açılış töreninde İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre birer konuşma yaptı. Açılışta İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi ile Yarköy Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği Kıbrıs'ın Efeleri Zeybek Grubu da gösterilerini sundu. Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü önüne kurulan ve protokolün katılımıyla ateşlenen buhurdanlık da gün boyu yanacak.

TÖRE: “YARATANDAN ÖTÜRÜ HERKESİ SEVER, HERKESİ BAĞRIMIZA BASARIZ”

İskele Belediyesi 4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliğine katılan ve bir konuşma yapan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İskele’de birçok farklı kültürün yaşadığını söyleyerek, ‘biz insanlığı severiz yaratandan ötürü herkesi severiz herkesi bağrımıza basarız. Rengi ne olursa olsun yeter ki bize zarar vermesin, bizim devletimize bizim vatan yaptığımız bu topraklara zarar vermesin’ dedi. Töre, böylesi bir etkinliğe ev sahipliği yapan ve düzenleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile ekibine de teşekkür etti.

ÇAVUŞOĞLU: İSKELE, KÜLTÜRLERİN BULUŞMASINA EN UYGUN BÖLGE”

İskele’nin, kültürlerin buluşmasına en uygun bölgelerden biri olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dünyanın birçok farklı noktasından gelen insanların bölgeyi vatan bilerek böylesi sosyal etkinlikleri zenginleştirildiklerini söyledi. İskele’nin her geçen gün gelişerek cazibe merkezi haline geldiğini de kaydeden Bakan Çavuşoğlu, bölgede yaşayan farklı kültürlerin eğitim kurumlarından da yararlandığını ve kültürlerin kaynaştığını ifade etti.

SADIKOĞLU: “ETKİNLİK ALANIMIZI, NAKIŞ GİBİ İŞLEDİK”

SADIKOĞLU: BU TOPRAKLARA KÖK SALMIŞ HERKESİ ETKİNLİĞİMİZE BEKLİYORUZ”

Dili, dini, kültürü farklı da olsa, aynı havayı soluyan, bu topraklara kök salmış herkese hoş geldiniz diyerek konuşmasına başlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, gün boyu devam edecek etkinliğe davet etti. Etkinlik alanının nakış gibi işlendiğini de ifade eden Başkan Sadıkoğlu, heyecanla beklenen etkinliğin muhteşem geçmesi için çok çalıştıklarını belirtti. Sadıkoğlu konuşmasının devamında şunlara yer verdi: “3 yıl Pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğimizi, nihayet bugün gerçekleştiriyor olmak, sizlerle yeniden bir arada aynı havayı solumak, bizler için büyük mutluluk. Lakin bu yıl da ay yıldızlı bayrağımızın altında aynı havayı solumayı başaran kültürleri, İskele ’de buluşturmanın da haklı gururunu, heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Nitekim bizler dil, din, ırk ve renk ayrımı yapmaksızın düzenlediğimiz bu etkinlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm kültürlerimizi İskele’mizde buluşturmayı amaçladık.”

Başkan Sadıkoğlu konuşmasında, İskele’yi hak ettiği konuma ulaştırmak için çıktıkları yolda kendilerine inanan İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşlara, etkinliğin gerçekleşmesine katkısı olan İskele Belediyesi Meclis Üyelerine, canla başla çalışan personelinin yanı sıra stant sahiplerine, İskele Polis Müdürlüğü’ne, bölge yatırımcılarına, Müteahhitler Birliği’ne Yakın Doğu Üniversitesi’ne ve Hastanesi’ne ve iletişim desteğinde bulunan KKTC Telsim’e teşekkür etti.

GÜN BOYU SÜRECEK ETKİNLİKTE 200’E YAKIN STANT BULUNUYOR

Ülkemiz kültürünün yanı sıra Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkemize gelerek, ülkemizi yurt bilen ve İskele’de yaşayanların kültürlerinin de yer aldığı 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinde, İskele Belediyesi’nin kardeş şehirleri; Beykoz Belediyesi, Kütahya Belediyesi, Finike Belediyesi, Mamak Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Uçhisar Belediyesi ile kardeşlik protokolünün yakın zamanda imzalanacağı Mersin Yenişehir Belediyesi de var. Etkinlikte İskele’de yaşamlarını sürdüren İran, Kırgızistan, Kazakistan, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Rusya, Tayland, Türkmenistan, Ukrayna ve İngiltereli vatandaşların da stantları bulunuyor.

Gün boyu sürecek etkinlikte; Adakder, Adıyamanlılar Derneği, KKTC Alevi Kültür Merkezi, Boğaziçi Köy Kadın Kursu, Çukurovalılar Derneği, Ergazi Köy Kadın Kursu, Hasder, İskele Köy Kadın Kursu, İskele Sahil Lions, IVAR, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İskele Şubesi, Karadeniz Kültür Derneği, KT Sıradışı Sanatçılar Derneği, Larnaka Türk Kadınlar Derneği Birliği, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Ötüken Köy Kadın Kursu, Telsim Önce Kadın, Turnalar Kültür, Çevre Koruma Ve Geliştirme Derneği, Yarköy Kültür Sanat ve Eğitim Derneği’nin de stantları yer alıyor. Özlemle ve büyük bir heyecanla beklenen bu yıl 4.’sü yapılan Kültürlerin Kaynaşması etkinliğinde hangi stantın nerede olduğunu gösteren kroki de İskele Çarşı Merkezi’nin girişinde bulunuyor.

ÇOCUK SOKAĞI DA GÜN BOYU AÇIK OLACAK

Yetişkinler tek tek stantları gezerken, çocuklar da kendileri için özel olarak hazırlanan oyun sokağında vakit geçirebilecek. İskele Belediyesi otoparkına kurulan Oyun Sokağı, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı eğitmenlerinin gözetimi altında. Yüz boyama, çeşitli zıpzıplar ve oyun aktivitelerinin gün boyu devam edeceği Oyun Sokağı’nda saat 16.00-17.00 arasında ise çocuk eğlence saati olacak. Bubble Show, çizgi film karakterli çocuk gösterisinin yanı sıra oyun ablaları eşliğinde de çocuk oyunları oynatılacak.

FİNAL KONSERİNİ HADİSE VERECEK

Gün boyu devam edecek etkinliğin finalinde ise ünlü pop müzik şarkıcısı HADİSE, KKTC’de ilk halk konserini verecek. Gün boyu sürecek etkinlikte; Ayhan Başkal & Orkestra Ekibi, Hasan Uluel & Mehmet Uluel, Kubilay Aşık, Grup Feslikan, Cuba Music Group ve Retro Çalgıcıları konserler verecek. Etkinliğe; Royal Dance Studyo, Latin Dans Grubu, Gençlik Merkezi Birliği, Alayköy Folklor Derneği, TUFAD Halk Dansları ile yabancı ülke vatandaşları da dans gösterileri de renk katacak.

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04/09/2022 14:00