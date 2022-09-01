4. Sinevizyon sonuçları açıklandı

En iyi kısa film “Gaz”, en iyi belgesel film “Harran School: El Battani”

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01/09/2022
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4. Sinevizyon sonuçları açıklandı

En iyi kısa film “Gaz”, en iyi belgesel film “Harran School: El Battani”

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından Alsancak Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen 4. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali’nde kısa film ve belgesel  sonuçları açıklandı.

33 ülkeden 167 filmin başvurduğu festivalde, en iyi kısa film Türkiye’den Utku Çırak’ın “Gaz” isimli filmi olurken, en iyi belgesel ise yine Türkiye’den Sedat Benek’in “Harran School: El battani” seçildi.

Kıbrıs Türk SinemaTelevizyon Derneği’nden  yapılan açıklamaya göre,  değerlendirme sonucu sinema ve televizyon dalında ödül kazananlar şöyle:

En İyi Kısa Film Sinemacı Nafi 3.lük ödülü

The Contentment         Ernesto Redondo Vergara    Estonya

 

En İyi Kısa Film Sinemacı Nafi 2.lik ödülü

Work it Class!    Pol Diggler                             İspanya

 

En İyi Kısa Film Sinemacı Nafi 1.lik ödülü

Gaz                      Utku Çırak                   Türkiye

 

SİNEVİZYON Özel Ödülü:

Çarşamba – Sadık Tevfik Kayrakçı        -        KKTC

 

En İyi Belgesel Film Sinemacı Nafi 3.lük ödülü

Dajla: cinema and oblivion            Arturo Dueñas Herrero         İspanya

 

En İyi Belgesel Film Sinemacı Nafi 2.lik ödülü

SIGNS OF LIFE                    Marko Nikolić             Sırbistan

 

En İyi Belgesel Film Sinemacı Nafi 1.lik ödülü

Harran School: El Battani              Sedat Benek                           Türkiye

 

Bu yıl ilk kez verilecek olan “Sinemacı Nafi” televizyon ödülleri için halk oylaması Kıbrıs Amerikan Üniversitesi resmi web sitesi üzerinden yapılmış olup, halk oylaması sona ermiştir. Kazanalar;

 

En İyi Kadın Haber Sunucusu:               Didem Gürses

 

En İyi Erkek Haber Sunucusu:               Burhan Canbaz

 

En İyi Kadın Sunucu:                              Seher Güraslan

 

En İyi Erkek Sunucu:                              Cüneyt Oruç

 

En İyi Magazin Programı Sunucusu:               İpek Çelik

 

En İyi Spor Programı Sunucusu:            Hüseyin Kıral

 

En İyi Haber Kanalı:                                Ada Tv”

 

Ödüller, 17 Eylül’de Alsancak’ta düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

01/09/2022 11:52
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TAGS: KKTC, ödül, sinema,
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