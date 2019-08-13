4.5 milyon TL Bankada Unutuldu

KKTC Merkez Bankası 10 yıldır hiçbir işlem yapılmadığı için zaman aşımına uğrayan bankalardaki mevduatlarla ilgili duyuru yaptı.

Mevduat sahiplerinin ölümü ya da unutulması sonucu zaman aşımına uğrayan mevduların toplam değeri 4 milyon 473 bin 961 TL’yi buluyor.



62/2017 Sayılı KKTC Bankacılık Yasası’nın 36.(1) (C) maddesi gereğince düzenlenmiş mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklarla ilgili hüküm gereği 10 yıllık süre içerisinde aranmayıp zamanaşımına uğramış ve Bankalar tarafından, Merkez Bankası’na gönderilen liste 06 Ağustos 2019 Tarih ve 111 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yasa gereği Resmi Gazete ilanından itibaren bir yıl içersinde sahipleri tarafından aranmayan mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecek. Hak sahiplerinin, süresinde Merkez Bankası’na müracaat etmeleri halinde mevduatları ödenebilecek.

Unutulan mevduatlarla ilgili listeye ulaşmak için tıklayın





