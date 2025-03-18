4.5 yıldır KKTC'de izinsiz ikamet ediyor!

(Kamalı Haber) KKTC'de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Fredrick Odion yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Yusuf Bilgeç mahkemeye olguları aktardı. Polis, 14 Mart 2025 tarihinde saat 01:00 raddelerinde Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin devriyede oldukları esnada şüpheli hareket eden zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29.11.2020 tarihinden itibaren toplam 1566 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi, bu süre içerisinde zanlının ihraç edilebilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak işlemlerin tamamlandığını söyledi.

Polis, işlemlerin sürdüğünü belirterek, 4 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.