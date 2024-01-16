'4.5G ile daha güçlü bağlar' yarışmasında dereceye giren fotoğraflar belli oldu

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nin (FODER), gonuldenbagliyiz.biz platformu üzerinden düzenlediği, başvuru ve fotoğrafların internet üzerinden alındığı yarışmanın jüri değerlendirmesi yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) tarafından “4.5G ile daha güçlü bağlar” sloganı ile hız konusunda düzenlenen fotoğraf yarışmasının jüri seçimleri gerçekleşti. gonuldenbagliyiz.biz dijital sosyal sorumluluk platformu üzerinden düzenlenen yarışmanın sonucu belli oldu. Jüride, Arkin Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nden (ARUCAD) Yrd. Doç. Dr. Emrah Öztürk, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Uzman Öğretim Görevlisi Mert Yusuf Özlük, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Ece Kahraman Bulut yer aldı. Kuzey Kıbrıs Genel Müdürlük Binası’nda gerçekleşen jüri değerlendirmesinde aynı zamanda Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Başkanı Ramadan Gümüşok, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan, Kurumsal İletişim Uzmanı Gülten Karanfiloğlu ve Öykü Müftigil gözlemci olarak yer aldı.

Başvuru ve fotoğrafların platformdan alındığı yarışma sanata katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak, aynı zamanda Şampiyon Meleklere katkı koymak amacıyla düzenlenmişti.

Yarışmanın ödülleri şöyle: Birincilik Ödülü 20 bin TL, İkincilik Ödülü 10 bin TL, Üçüncülük Ödülü 5 bin TL, Şampiyon Melekler Jüri Özel Ödülü 3 bin TL ve 12 aylık 10 mbps Turkcell Ev İnterneti.

Jüri değerlendirmesi ardından verilen bilgiye göre derecelendirme alan kişilere ödüllerin önceden verilerek, sergilemenin daha sonradan yapılacağı belirtildi.