4.Gençlik Dairesi Cumhuriyet Sprint Rallisi yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRKD) tarafından organize edilen ve KKTC Gençlik Dairesi himayelerinde yapılacak olan 4.Gençlik Dairesi Cumhuriyet Sprint Rallisi kayıtları tamamlandı. 11 Kasım 2023 Cumartesi günü yapılacak yarışa 14 ekip kayıt yaptırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluş yıl dönümünde, ‘’Cumhuriyet Şöleni’’ etkinlikleri çerçevesinde organize edilen “Cumhuriyet Sprint Rallisi’nin 4’üncüsü 11 Kasım 2023 Cumartesi günü yapılıyor. Artık Geleneksel hale gelen Cumhuriyet Sprint Rallisi, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü tarafından organize ediliyor.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu civarında hazırlanan etapta yapılacak yarış KKTC Gençlik Dairesi himayelerinde, Güven Sigorta, Sami Doğan Motors, CDM Kaporta, Topcu Kahvesi, Car&Cars, damalibayrak.net ve Biçentürk Restaurant’ın da katkılarıyla yapılacak. 11 Kasım 2023 Cumartesi günü, Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi’nde yapılacak seremoni ile başlayacak olan yarışta ekipler ilk aracın saat 11.00’de start almasıyla etapta ter dökecekler. Biri deneme olmak üzere üçer kez aynı etabı geçecek olan ekipler, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin kuzeyinde bulunan ormanlık bölgeden start alacak ve Dikmen çöplüğü civarında finiş görecekler. 3 kez etabı geçtikten sonra ödül töreni takribi 14.45’te yapılacak. Servis alanının da Lefkoşa Atatürk Spor Komplkesi içerisinde kurulacağı yarışta Lefkoşa Kuzey Çevre yolu üzerindeki zıplama noktası da seyirci bölgesi olacak.