40 eserden oluşan sergi 30 Nisan’da açılacak

Özbekistan ressamlarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserden oluşan Özbekistan Sanatçıları Sergisi ile Kazakistan Sanatçısı Bahytkan Myrzahmetov’un 25 eserden oluşan kişisel resim sergisinin yer alacağı iki ayrı sergi, salı günü açılacak.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sergiler, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından 30 Nisan Salı günü saat 09.30’da Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonlarında açılacak.

Sergiler, 14 Mayıs tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında gezilebilecek.