40 gün aç ve susuz kalmayı denedi hayatını kaybetti

Sosyal medya kanalı YouTube üzerinden 40 gün aç ve susuz kalabileceğini iddia eden Rus YouTuber Viyaliy Vıygranovskiy üzücü haber geldi. Rus YouTuber , deney sonunda hayatını kaybetti.

Rusya'da çok sayıda abonesi olan YouTuber Viyaliy Vıygranovskiy'in, 40 gün aç ve susuz kalabileceğini iddia ettiği deneye mart ayında Moskova’da başladı. Genç YouTuber'ın bu iddiası sonunu getirdi.

Deneyinin onuncu gününde kötüleşen Vıygranovskiy, şehrin atmosferinin kendisini rahatsız etmeye başladığını belirterek, Abhazya’ya gitti ve meydan okumasına burada devam etti.

Yirminci günde tokluk hissi duyduğunu ileri süren Vıygranovsiy, kilo verdiğini ve fiziksel bir aktivite yapmak için enerjisi kalmadığını söyledi.

'NEREDEYSE ÖLMEK ÜZEREYİM' DEMİŞTİ

Otuz beşinci günde 'Neredeyse ölmek üzereyim' demesine rağmen açlık iddiasına devam eden YouTuber, şunları söyledi: “Nasıl mı geçti? Bu sadece bir oyundu. Çok ilginç bir deneyimdi. Yemeğe karşı bir çekim hissetmiyorum. Vücudum tamamen yenilendi, her bir hücrem.”

Ancak daha sonra tanıdıkları sosyal medyada yaptığı açıklamada YouTuber’ın aç ve susuz kalma sürecinden çıkmak üzereyken hayatını kaybettiğini yazdı. YouTuber’ın kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

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04/05/2021 18:00