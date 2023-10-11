40 günlük ‘Girne Arkın Group Fest 23’ tamamlandı

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11/10/2023

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40 günlük ‘Girne Arkın Group Fest 23’ tamamlandı

Girne Arkın Group Fest 23’, Edip Akbayram konseriyle tamamlandı.

40 gün süren festivalin son konuğu Edip Akbayram dün akşam Girne Amfitiyatro’da konser verdi.

Verilen bilgiye göre, konser öncesi yapılan konuşmalarda Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ‘Girne Fest’in çok daha iyi noktalara geleceğini vurgularken, Erbil Arkın da Arkın Group olarak böyle etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Gecede Özge Metin de sahne aldı.

11/10/2023 13:18
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TAGS: Girne, Arkın, Group Fest, 23
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