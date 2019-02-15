40 kilo gergedan boynuzu ele geçirildi!

Güney Afrika'dan Vietnam'a kaçak gergedan boynuzları götüren 2 kişi Hong Kong'da yakalandı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi havalimanında, 40 kilogram kaçak gergedan boynuzu ele geçirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Güney Afrika'dan Vietnam'a gitmek için Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda aktarma yapan 2 kişi, 24 parçadan oluşan 40 kilogram ağırlığındaki gergedan boynuzlarıyla yakalandı.

Olayın ardından 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gergedan boynuzu, geleneksel Çin tıbbında kullanılıyor. Boynuzlar ayrıca statü sembolü olarak görülen oymacılık alanında da kullanılıyor.

1975'te kabul edilen "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi" (CİTES) uyarınca resmi belge ibraz edemeyenler gözaltına alınıyor ve ellerindeki boynuzlara el konuluyor.

Hong Kong'da nesli tehlikeye giren türlerin yasa dışı ticaretinin ve kaçakçılığının yapılmasına yaklaşık 1 milyon 270 bin dolar para cezası veya 10 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Hong Kong'da 2013'ten 2018'in ilk 10 ayına kadar 202 kilogram gergedan boynuzu ele geçirildi.