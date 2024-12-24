40 yaşındaki kadın 4 litre su içti: Nöbet geçirip bilincini kaybetti

Su bir yaşam kaynağıdır ve vücut sağlığını korumak için su içmek büyük önem taşır. Ancak aşırı su tüketimi bazı sorunları da beraberinde getirebilir.

İlginç vakaları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla tanınan Dr. Sudhir Kumar, yakın zamanda bir kadının detoks için sabahları 4 litreye kadar su içtiği bir gönderi paylaştı.

Dr. Sudhir Kumar'ın X'te yazdığı vakayı paylaşarak: 40 yaşındaki Rajni'ye (isim değiştirildi) vücudunu detoksifiye etmek için sabahları su içmesi söylendi. Sabah uyandıktan sonra fazla su içmenin vücudundaki tüm atıkları temizleyeceği ve onu daha sağlıklı hale getireceği iddia edildi. Ayrıca cildinin de gençleşeceği iddia edildi.

40 yaşındaki kadın tavsiyeyi ciddiye aldı ve uyandıktan sonra sabah yaklaşık 4 litre su içti.



Bir saat içinde baş ağrısı, mide bulantısı ve bir kez kusma yaşadı. Birkaç dakika sonra kafası karışmış ve yönünü kaybetmiş hissetti, bunu bir nöbet ve bilinç kaybı izledi.

SU ZEHİRLENMESİNDEN KAYNAKLI HİPONATREMİ

Dr. Sudhir, kadının serum sodyum seviyesinin 110 mmol/L'ye düştüğünü, normal aralığın 135-145 olduğunu açıklıyor.

"Rajni yoğun bakıma kaldırıldı ve hiponatremi sonraki 3 gün içinde düzeltildi. Tedaviye yanıt verdi ve zihinsel durumu 24 saat içinde normale döndü. 4. gün taburcu edildi," diye yazıyor.

İDEAL OLARAK 2-3 LİTRE SU TÜKETİLMELİ

Sağlıklı bir vücut için bir kişinin içmesi gereken su miktarı yaş, kilo, iklim ve aktivite seviyeleri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu, birçok insan için iyi bir başlangıç ​​noktasıdır ve çoğu günlük aktivite için yeterli hidrasyonu sağlar.



Ancak, bireysel hidrasyon ihtiyaçları değişebilir. Örneğin, düzenli egzersiz yapan veya sıcak iklimlerde yaşayan kişiler, ter yoluyla sıvı kaybını telafi etmek için daha fazla suya ihtiyaç duyabilir.



Öte yandan, daha fazla kafein veya alkol tüketenler, susuzlaştırıcı etkilerini dengelemek için ek suya ihtiyaç duyabilir. Benzer şekilde, hamile veya emziren kadınların vücut fonksiyonlarını ve süt üretimini desteklemek için daha fazla su ihtiyacı vardır

Vücudunuzu dinlemek önemlidir. Susuzluk, vücudunuzun suya ihtiyacı olduğunu gösteren doğal bir işarettir ve idrar rengi hidrasyon durumunun iyi bir göstergesi olabilir.

Berrak veya açık sarı idrar genellikle uygun hidrasyonu gösterirken, koyu sarı veya kehribar idrar susuzluğu gösterir. Vücudun iyi sulanmasını ve optimum şekilde çalışmasını sağlamak için, bir kerede aşırı su içmek yerine gün boyunca su alımını dengelemek önemlidir.