40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz aylarda evinde mayolu çektirdiği bir fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, Merkür retrosunun bitmesini kutladı. 40 yaşındaki Fettahoğlu, cesur paylaşımıyla kısa sürede binlerce beğeni alırken fiziğiyle de göz kamaştırdı.

Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz aylarda çektirdiği mayolu fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Siyah mayolu karesini yayınlayan oyuncu, Merkür retrosunun bitmesini kutladı.

"RETRO BİTTİ Mİ?"

Dans ettiği andaki poza Fettahoğlu, "Dolunay mı? Retro bitti mi? O zaman dans" notunu düşerek, Dolunay'ın başladığını yazdı.

FİZİĞİ BEĞENİ TOPLADI

Kısa sürede Fettahoğlu, binlerce beğeni aldı. Birçok takipçi ise oyuncunun, düzgün fiziğine övgüler yağdırdı. Fettahoğlu, eşi Levent Veziroğlu ile geçtiğimiz yıl boşanmıştı.

İşte Nur Fetthaoğlu'nun pozu;

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21/10/2021 11:11