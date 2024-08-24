40 yaşındaki Quaresma için sürpriz transfer iddiası

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma'nın, Bulgaristan'ın CSKA 1948 takımıyla transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.



Bulgar basınından Dsport'un haberine göre; Portekizli futbolcunun temsilcileri, olası bir transfer konusunda CSKA 1948 yönetimiyle ilk temasları gerçekleştirdi.



Haber detayında Bulgar takımının, Quaresma'nın maliyetini karşılamada sorun yaşamayacağı ancak yıldız futbolcunun yaşının sorun olabileceği belirtildi.



40 yaşındaki futbolcu iki yıldır herhangi bir takımda forma giymiyor.

227 MAÇTA 38 GOL, 77 ASİST



Ricardo Quaresma iki ayrı dönemde (2010-2013 ve 2015-2019) giydiği Beşiktaş formasıyla 227 maça çıktı ve siyah beyazlı takıma 38 gol, 77 asistlik skor katkısı sağladı.