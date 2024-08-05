​40 Yılın Yarışması Miss Kuzey Kıbrıs 2024  Güzellik Yarışması ve Çeyrek asrında Bay Kuzey Kıbrıs 2024

Güzellikleri Yaşa ve Yaşat ilkesi ile 1984 Yılı ile başlayan ve '40 Yılın Yarışması' olarak adlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve tek tescilli güzellik yarışması Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 1995 yılından günümüze, çeyrek asrında, Kuzey Kıbrıs’ın ilk sosyal sorumluluk ve farkındalık yarışması olarak gerçekleşen Bay Kuzey Kıbrıs 2024 yarışmaları finalistleri belirlendi.

Bir KKTC Geleneği olarak, 1984 Yılından beri '' Bir Bülent Günkut Prodüksiyonu '' Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması, 40 Yılın yarışması duruşu, ve çeyrek asrında. Bay Kuzey Kıbrıs 2024 yarışmaları görkemli finali The Arkın İskele Hotel'de 16 Ağustos 2024 Cuma gecesi 21:00’da BRT ekranlarından canlı yayınla taçlanacak... Miss Kuzey Kıbrıs 2024 finalinde 12 finalist ve Bay Kuzey Kıbrıs 2024 finalinde 11 finalist 2024 yılının kraliçe ve bayı olmak için finalde yer alacak.

Yarışmaların davetiyelerinin tüm geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne kalacaktır. 16 Ağustos 2024 Cuma gecesi yaşanacak muhteşe finalin giriş davetiyeleri KHYD Lefkoşa Merkez ve KKTC Genelindeki KHYD şubelerinden temin edilebilecek..

“Amaçlı Güzellikler Anlamlı Desteklerle Yücelir”