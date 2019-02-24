400 ABD askeri Bulgaristan yolcusu

Askerlerin yanı sıra M2A3 Bradley, UH-60 Blackhawk ve HH-60 Pave Hawk helikopterleri, M1064 mayın atar zırhlı araçları sekiz ay boyunca Balkan ülkesinde tatbikata katılacak.

Bulgaristan'da ABD'li askerlerin katılımıyla 8 ay süreli eğitim ve tatbikat düzenleneceği bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusundaki Novo Selo Amerikan-Bulgar Kara Kuvvetleri poligonunda tatbikat gerçekleştirilecek.

ABD Silahlı Kuvvetleri, Avrupa güçlerinden 400 personelin yanı sıra tam teşekküllü M2A3 Bradley, UH-60 Blackhawk ve HH-60 Pave Hawk helikopterleri, M1064 mayın atar zırhlı araçları ve diğer silahları kademeli olarak Novo Selo'da konuşlandıracak.

Bulgar Kara Kuvvetleri personelinin katılımının da öngörüldüğü tatbikat kapsamında atış ve uçuşlar gerçekleştirilecek.

Senaryosuna ilişkin bilgi verilmeyen tatbikat, 19 Ekim'de sona erecek.

Bulgaristan'da 1962'de kurulan Novo Selo Kara Kuvvetleri Askeri Üssü, 2008'de ABD Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulmuştu.