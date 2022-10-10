400 bin insan incelendi! Zararı yok deniliyor hafızanın en büyük düşmanı

Birçok kişi şekerin zararlarından korunmak için yapay tatlandırıcılara yöneliyor. Ancak yapılan araştırmalar tatlandırıcıların sanıldığı kadar masum olmadığını ortaya koyuyor. İşte tatlandırıcıların hafıza üzerindeki etkisi...

"UZUN SÜRELİ HAFIZA SORUNLARINA NEDEN OLUYOR"

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden çalışmanın yazarı Profesör Scott Kanoski elde ettikleri bulguların, birinin genel olarak düşük kalorili tatlandırıcılar tüketmemesi gerektiğini göstermese de, yaşamın erken dönemlerinde alışılmış düşük kalorili tatlandırıcı tüketiminin istenmeyen bir durum olabileceğini vurguluyorlar.

Ekip, çalışmanın bir parçası olarak, farelere sakarin, ACE-K ve stevia dahil olmak üzere birkaç farklı düşük kalorili şeker ikamesi ile tatlandırılmış su verdi. Ayrı bir grup fare, yiyecekleriyle birlikte sade su içti. Bir ay sonra, farelerin, iki farklı test kullanarak hafızalarını değerlendirdi.

Testler, büyürken şekerli içecekler içen farelerin, sadece sade su içen farelere kıyasla hafıza testlerini geçmekte zorlandıklarını gösterdi. Araştırmacılar tarafından, farelere "kabul edilebilir günlük alım seviyeleri" içinde kalan tatlandırıcı seviyeleri verildi ve ayrıca "sadece tek bir tatlandırıcı" verildi.

"400.000'DEN FAZLA İNSAN İNCELENDİ"

Bu çalışma, denemenin mümkün olduğu kadar gerçekçi olması ve sonuçların kabul edilebilir miktarda tatlandırıcı tüketmenin olumsuz etkilerini ortaya çıkarması içindi. Ayrı bir çalışmada araştırmacılar, yapay tatlandırıcıların insanların kilo almasında etkili olduğunu tespit etti.

Kanadalı ekip, ortalama on yıl boyunca 400.000'den fazla insanı içeren 37 çalışmayı inceledi. Yapay tatlandırıcıların kilo kaybı üzerinde tutarlı bir etkisi bulamadılar. Üstelik deneyler aslında metabolizmaya zarar verebileceklerini düşündürdü.

Bu habere tepkiniz:



10/10/2022 12:05