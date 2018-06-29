400.000TL'lik büyük ikramiye Girne'de

28 Haziran 2018 çekilişinde 400.000TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Turgay Şahin tarafından satılan "67485" numaralı bilete isabet etti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Haziran 2018 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 400.000TL'lik büyük ikramiye "67485" numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde büyük ikramiye olan 400.000TL, Girne bayisi Turgay Şahin tarafından satılan "67485" numaralı bilete isabet etti.



8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200.000TL ve toplam ikramiye 524.100TL olacak.Bilet fiyatı 15TL olarak yarından (29 Haziran 2018) itibaren satışa sunulacak.



Resmi siteden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi

web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz.