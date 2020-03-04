Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugünkü toplantısında, Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde oylamaya başladı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Komite toplantısına, davetli ve görevliler katılarak görüş ve önerilerini ifade ettiler.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova ile Kutlu Evren, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu ve Mesut Genç katıldı.

Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle:

“Değişen günümüz ekonomik koşulları uyarınca kayıt dışılığın önlenmesi, vergi yükümlülerinin yatırım alanlarının ve yatırım ortamının büyütülüp genişletilmesi, yükümlülerin mali açıdan rahatlatılarak mali yapılarının güçlendirilmesi ve verginin tabana yayılması amacıyla Gelir Vergisi Yasasında değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur”.

04/03/2020 16:48