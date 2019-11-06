Girne Belediyesi kaldırım ihlaline ceza uygulayacak

Girne Belediyesi, kamuya ait kaldırım üzerine araç park edilmesi, masa, sandalye, tabela, buzdolabı, satış sergileme amacıyla ürünlerin konulması durumunda ürün ve mallara el koyup, para ve kapatma cezası uygulayacak. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaya, engelli ve çocuk arabaları için büyük önem arz eden kaldırım ihlallerini önlemek için yasalar çerçevesinde ceza kesilmeye başlanacağını söyledi. Nidai Güngördü, işletme sahiplerine konuyla ilgili uyarılar yapıldığını, kaldırım ihlali yapan işletmelere ceza yanında kaldırım ihlaline neden olan ürün yada eşyaların toplatılacağını ifade etti. Daha çağdaş bir Girne için herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağıran Güngördü, vatandaşların konuya gereken desteğin vereceklerine inanç belirtti.

06/11/2019 17:24