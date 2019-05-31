Patates üreticilerine duyuru

Toprak ürünleri kurumu sözleşmeli olarak ektirdiği ve alımına başladığı 2019 ilkbahar ürünü patateslerin üretici ödemelerini on beş günlük periyotlarda gerçekleştiriyor.

Toprak Ürünleri Kurumu sözleşme imzaladığı patates üreticilerinden 2019 İlkbahar ürünü patates alımlarına Haziran 2019 ayı içerisinde de devam edecek olup, alım programı sözleşme yapılan patates üreticileri ile görüşülerek ürünlerin olgunlaşma durumuna göre Toprak Ürünleri Kurumu tarafından düzenlenecek.

Alımı yapılacak olan 2019 İlkbahar ürünü patateslerin üretici ödemeleri, Toprak Ürünleri Kurumu ile patates üreticilerimizin imzaladıkları sözleşme koşullarına uygun olarak, 15 günlük periyotlarda gerçekleştirilecek olup, alım ve ödeme planı aşağıdaki gibi olacak.

S.No Ürün Alım Dönemi Ürün Ödeme Tarihi

1 30/05/2019 – 07/06/2019 Dönemi 14/06/2019

2 08/06/2019 – 14/06/2019 Dönemi 21/06/2019

3 15/06/2019 – 21/06/2019 Dönemi 28/06/2019

4 22/06/2019 – 28/06/2019 Dönemi 05/07/2019