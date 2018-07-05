AB ülkelerine vizesiz seyahatte yeni dönem

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat hakkı bulunan 60’tan fazla ülke vatandaşına ön kayıtla kontrol uygulaması getiren düzenlemeyi onayladı.

Strazburg’da devam eden AP Genel Kurulu, Macar üye Kinga Gal’in hazırladığı raporu ve konuyla ilgili düzenlemeyi oyladı.

AB Komisyonunca 2016’da başlatılan çalışmayla gündeme gelen ve Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) olarak adlandırılan düzenleme, AB’ye vizesiz seyahat edecek tüm yolcuların internetten kayıt olmalarını zorunlu kılacak.

Türkiye’nin de içinde olduğu 60’tan fazla ülke vatandaşını ilgilendiren sisteme göre, AB’ye vizesiz seyahat edebilen kişilerin, 2020’den itibaren yolculuk öncesi doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgilerin yanında, sabıka kaydı olup olmadığı, daha önce savaş bölgesinde bulunulup bulunulmadığı gibi soruların yer aldığı bir formu doldurması gerekecek.

Sisteme 7 avro karşılığında kayıt yapılacak. Kayıtların 3 yıl veya seyahat belgesinin geçerlilik tarihine kadar geçerli olacağı, 18 yaş altı ve 70 yaş üzeri kişilerin ücret ödemeyeceği açıklandı.

AA