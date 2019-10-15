Çavuşoğlu:Siyasi bir çözüm bulunana kadar Kıbrıs Türkleri’nin haklarını korumalıyız

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu konuşmasında , siyasi bir çözüm bulunana kadar Kıbrıs Türkleri’nin meşru haklarını korumaları gerektiğine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Türk Konseyi üyelerinin de haksız izolasyonu kırmak ve adil bir çözüm bulmak için Kıbrıs Türkleri ile birlik göstermelerini beklediklerine işaret etti.

Çavuşoğlu ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Budapeşte temsilcilik ofisi açtığı için Macaristan’a teşekkürlerini iletti.

(BRT/AA)

15/10/2019 09:41