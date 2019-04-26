40'ı yaşını aşanlar dikkat!

Gözlerdeki mercekler cisimler yakınlaştıkça şişerek yer değiştirir ve görme kalitesini yükseltir. Böylece yakını görme eylemi gerçekleşir. İnsan gözleri 40 yaşından sonra zamanla bu yeteneğini kaybetmeye başlar. Yaşa bağlı gelişen bu problem, presbiyopi (yakını görememe sorunu) olarak adlandırılır. Presbiyopiye yönelik konuşan Göz Hastalıkları ve Vitreo Retinal Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Hüseyin Sanisoğlu, her bireyi ilgilendiren bu rahatsızlığın tedavisinde kullanılan yöntemleri paylaştı.

Yunancada "yaşlı göz" anlamına gelen presbiyopi, yaş aldıkça ortaya çıkan görme kusuru olarak da tanımlanabilir. Yakını görememe sorunu olan presbiyopi, gözün odağını değiştirme yeteneğini kaybetmesidir. Yaşa bağlı olarak gelişen ve çoğunlukla 40 yaşını geçen bireylerde görülen bu kusur, gözün odaklanma gücünü azaltırken, herkeste farklı boyutlarda görülebilir. Bu sorun patolojik olarak değil fizyolojik bir yaşlanma olarak değerlendirilir.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Presbiyopiyi fark etmek oldukça kolaydır. Presbiyopi hastalarında en sık gözlemlenen belirti, dergi, gazete, kitap, telefon ya da tabletten bir içerik okurken nesneyi kendilerinden uzaklaştırmalarıdır. Presbiyopi hastalarının, cisimleri 50 cm'den daha yakın bir görüşte algıladıklarından itibaren göz kusuru kendisini göstermeye başlar. Şiddetli baş ağrıları ve göz yorgunluğuyla sinyal veren presbiyopide, zamanla bulanık görüş, alın ve şakak kısımlarından ağrı gibi sorunlarla karşılaşılabilir.

40 YAŞ ÜZERİNİ TEHDİT EDİYOR

40'lı yaşlarda yakını görememe olarak karşımıza çıkan presbiyopi, 60 yaşına kadar sürekli olarak değişkenlik gösterir. Zamanla artan görüş derecesi 60 yaşından sonra durağanlaşır. Esnekliğini kaybeden ve sertleşen mercek, 60 ile 65 yaş sonrasında odaklama yeteneğini fiilen kaybeder. Presbiyopi hastaları için özellikle 60 yaşından sonra yakın gözlük, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olur.

PRESBİYOPİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Presbiyopi hastalığının tedavisinde gözlük kullanımından ameliyata kadar farklı seçenekler yer alıyor ancak gözlük tedavisinin en yaygın tedavi yöntemi olduğunu söylemek mümkün. Gözün derecesine uygun olarak doktor reçetesi ile temin edilen lensler de tercih edilebilir fakat lens kullanımından önce muhakkak göz doktoruna danışmalı ve doktordan onay alarak kullanılmalı. Ayrıca tedavi için tüm dünyada uygulanan yöntemlerin başında, göz içi trifokal mercek operasyonları ile presbyLASIK lazer tedavileri gelir. Aile bireylerinde presbiyopi görülen kişilerin bir göz doktoruna danışması da sorunun tanı ve tedavisinde büyük önem taşır.