40’ncı yıl marşına yönelik düzenlenen şiir yarışması için başvuru süresi 6 Kasım’da dolacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür Dairesi tarafından organize edilen "KKTC 40’ncı Yıl Marşı Şiir Yarışması" için başvuru süreci 6 Kasım Pazartesi sona erecek.

Başvurular Kültür Dairesi’nde teslim alınıyor, başvuru süresi de 6 Kasım Pazartesi 15.00’te dolacak.

Kültür Dariesi'nden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve ilgili kurumların yöneticileri ile anılan kişilerin birinci derece akrabaları dışındaki KKTC vatandaşları en fazla 3 eserle başvurabilecek.

Yarışama, KKTC’nin kuruluşunun 40’ncı yılında kullanılacak marş için, bestelemeye değer bir eser bulmak için düzenlendi.

Yarışma amacının, Kıbrıs Türkü’nün toplumsal birlik ve beraberliğini tesis eden, ulusal ve milli değerleri ifade eden, Kıbrıs Türk halkının geçmişte olduğu gibi gelecekte de tek yürek halinde birlikte hareket ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni çağdaş ve refah bir gelişmişlik düzeyine taşıyacağına inanç belirtip okuyanlarda bu umut ve çoşkuyu uyandıran, marş olarak bestelenmeye uygun bir eser yaratılmasını sağlamak olarak açıklandı.

Yarışmanın gerçekleştirilmesine imkan verecek sayıda başvurunun yapılmaması ve seçici kurulun “KKTC 40. Yıl Marşı” olarak bestelenmeye değer bir eser bulamaması halinde, yarışmanın tekrarlanacağı kaydedildi.