Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ile Garanti BBVA’nın Saçaklı Ev'de düzenlediği “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız- 41 Kadın-41 Hayat” sergisi tamamlandı. KÖDER, “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 2" kitabı için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

KÖDER'den yapılan açıklamaya göre, üç gün süren sergide, Arife Kandulu, Aysel Orhan (Selhanoğlu), Ayşe Coşar, Baykal Sarper, Cemaliye Hocaoğlu, Edibe Madi, Emine Hazım Remzi, Faika Hüseyin Aslan, Fatma Azgın, Feride Hikmet, Feyziye Hulusi, Fikriye Niyazi, Filiz Naldöven, Gülgün Serdar, Gülsen Bozkurt, Gülten Feridun, Günay Konul (Sister Günay), Halide Alpler, Hayriye Cengiz, Heidi Trautman, Işın Cem, Işın Ramadan Cemil, İnci Kansu, Leman Yorgancıoğlu, Munise Burçaklı, Nesrin Şen, Olga Rauf, Onur Borman, Perihan Aziz, Safiye Nadir, Sahure Mehmet, Seide Nigar, Selma Diker, Servet Küfi, Şekibe Ebe ( Şekibe Halayık), Şermin Kotak, Tuncay Çağatay, Urkiye Mine Balman, Vacide Zekai Yusuf, Vedia Atalay ve Zehra Alasya’ya ait fotoğraf, bilgi, kişisel eşyaları ve eserlerinden oluşan materyaller sergilendi.

Dernek Başkanı Şenay Ekingen iki yıla yakın geçmişinde belgesel gösterimleri, kitap çalışması, sergiler ve eğitim çalışmaları düzenleyerek çıktığı yolda kararlı ve aktif bir şekilde ilerleyen KÖDER’in geçmişin iş yaşamı, sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik hayatında yer etmiş kadınların anılması, Kıbrıs Türk halkının tarihsel yapısının belgelenmesi, günümüze ve geleceğe aktarılması amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Ekingen, Garanti BBVA ile birlikte düzenledikleri “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız- 41 KADIN-41 HAYAT” sergisinin çok ilgi gördüğünü, özellikle açılışta çok duygusal anlar yaşandığını, çok güzel kuşaklararası buluşmalar ve eski dostların karşılaşmaları gerçekleştiğini, sergideki değerli kadınlara ait değerli/eşsiz eserler-eşyalar sayesinde toplumun ve kültürün geçmiş dönemlerine ait önemli ilklerin yaşandığını vurguladı.

Ekingen, bu yaz basılan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 1” “41 Hayat-41 Öykü” kitabının ardından, sergide yer alan kadınları temel alan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 2” kitabının hazırlıklarının başlandığını, gelecek yıl içerisinde kitabı basmayı hedeflediklerini söyledi.

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17/10/2022 09:34