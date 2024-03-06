41 Kadın fotoğraflarıyla Ercan’dan dünyaya ışık saçacak

KKTC’de sanata ve sanatçıya büyük önem veren T&T Havalimanı İşletmeciliği, Ercan Havalimanı’nda düzenlediği sergilerle yolculara hem ülke sanatçısını ve hem de kültürünü tanıtıp ürünlerini sunma imkânı sunuyor.

2 yıla yakın geçmişinde belgesel gösterimleri, kitap çalışması, sergiler ve eğitim çalışmaları düzenleyerek çıktığı yolda kararlı ve aktif bir şekilde ilerleyen KÖDER’in kültür-sanata destekleriyle bilinen ülkemizde faaliyet gösteren T&T Havalimanı İşletmeciliği ile birlikte düzenlediği “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız- 41 KADIN-41 HAYAT” ile yeni Ercan Havalimanı’nda yeni bir boyut kazanıyor.

Ercan Havalimanı sergi bölümünün bu ayki konuğu Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER). KÖDER ile T&T Havalimanı İşletmeciliğinin birlikte düzenlediği ve “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”ne denk getirilen ve “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” kitabının üçüncüsünde yer alacak 41 değerli kadınımızın hayatlarında önemli yer tutan ve kendilerini anlatan fotoğraflardan oluşan sergi havalimanının giden yolcu pasaport sonrası hava bölümünde açıldı. Yerli ve yabancı yolcular fotoğraflara büyük ilgi gösteriyor.

41 kadına ait fotoğraflardan oluşan sergide, yarattıklarıyla eserleriyle, emekleriyle, mücadeleleriyle, duruşlarıyla geçmişin iş yaşamı, sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik hayatında yer etmiş Kıbrıs Tük kadınlarının anılması, Kıbrıs Türk halkının tarihsel yapısının belgelenmesi, günümüze ve geleceğe aktarılması amacıyla düzenlendi.

Ekingen : “Ülkedeki istikrarlı çalışan ve üretken derneklerin arasındayız”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen bugüne kadar 21 belgesel, 3sergi ve 2 kitap üreten derneğin ülkedeki istikrarlı çalışan ve üretken derneklerin arasında yer aldığını belirterek şu anda matbaa aşamasına gelen “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 3” kitabının ilk adımı da olan 3.sergiyi toplum buluşturduktan sonra Ercan Uluslararası Havaalanı’nda da yerli ve yabancı yolcuların beğenisine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

“T&T Havalimanı İşletmeciliği işbirliği içinde 8 Mart’ta bu sergiyi Ercan’da açmak bizim için çok önemli” diyen Ekingen “Daha önceki sergileri de T&T Havaalanı yönetimi ile işbirliği içinde yolcularla buluşturduklarını kaydeden Ekingen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü gibi anlamlı bir günde her türlü zorluğu aşarak bizleri bugünlere taşıyan, hayatları ve ürettikleriyle topluma ışık olan,bizlerin yolunu aydınlatan kadınlarımızdan 41 tanesinin fotoğraf ve kısa bilgisinin yer aldığı serginin bir kez daha Ercan’da açılmasının önemine vurgu yaptı.

KÖDER Dernek Başkanı Şenay Ekingen, KÖDER’in geçmişin iş yaşamı, sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik hayatında yer etmiş kadınların anılması, Kıbrıs Türk halkının tarihsel yapısının belgelenmesi, günümüze ve geleceğe aktarılması amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Ekingen, T&T Havalimanı İşletmeciliği ile birlikte ilkini eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirdikleri serginin ikincisini yeni Ercan Havalimanı’nda düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız- 41 KADIN-41 HAYAT” sergisinin ilk sergisinin çok ilgi gördüğünü, özellikle çok duygusal anlar yaşandığını, çok güzel kuşaklararası buluşmalar ve eski dostların karşılaşmalarının gerçekleştiğini belirtti. Ekingen, 41 kadını geçmişle gelecek arasında bir köprü kurarak kaydetmeye, bugüne taşımaya çalıştıklarını belirtti.

Ekingen, zorlukları gayret, inanç, sevgi, saygı ve dostlukla aştıklarını elbirliğiyle her yıl 41 kadını kaydetmek için yola çıktıklarını söyledi. Öğretmen, doktor, hemşire, üretici, işkadını gibi geniş bir yelpazede kadınların hayatını geleceğe taşıyacaklarını dile getiren Ekingen, “Bu 41 kadın hayatımız, geçmişimizdir. Havalimanında açtığımız sergimizin birçok insana hitap etmesi açısından T&T Havalimanı İşletmeciliğine teşekkür ediyoruz” dedi.

Sergide fotoğrafları yer alan kadınlarımız

Sergide, Arife Kandulu, Aysel Orhan (Selhanoğlu), Ayşe Coşar, Baykal Sarper, Cemaliye Hocaoğlu, Edibe Madi, Emine Hazım Remzi, Faika Hüseyin Aslan, Fatma Azgın, Feride Hikmet, Feyziye Hulusi, Fikriye Niyazi, Filiz Naldöven, Gülgün Serdar, Gülsen Bozkurt, Gülten Feridun, Günay Konul (Sister Günay), Halide Alpler, Hayriye Cengiz, Heidi Trautman, Işın Cem, Işın Ramadan Cemil, İnci Kansu, Leman Yorgancıoğlu, Munise Burçaklı, Nesrin Şen, Olga Rauf, Onur Borman, Perihan Aziz, Safiye Nadir, Sahure Mehmet, Seide Nigar, Selma Diker, Servet Küfi, Şekibe Ebe ( Şekibe Halayık), Şermin Kotak, Tuncay Çağatay, Urkiye Mine Balman, Vacide Zekai Yusuf, Vedia Atalay ve Zehra Alasya’ya ait fotoğraflar sergileniyor.

Özçelik: Kadınlar toplumumuzun en önemli yapı taşlarıdır

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yeni Ercan Havaliman’da da sanatsal kültürel ve diğer sosyal etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Özçelik, modern toplumu bir arada tutan en önemli öğenin bu gibi faaliyetler olduğuna dikkat çekerek, eski fotoğrafların, aile bireyleri ve ortak hatıraları arasında birer köprü kurduğunu 41 kadın 41 Hayat’ sergisinde de bunun görüldüğünü belirtti. Toplumların kültürünü ve geleneklerini şekillendiren en önemli etkenlerden biri de yaşadığı coğrafyanın özellikleri olduğunu kaydeden Özçelik, “Bu özellikleri bilmek, görmek, yaşadığı değişimi dönüşümü takip etmek ve özgünlüklerinin farkında olmak yaşayan bir kültürün en önemli gerekliliklerindendir. Sergiler her kesimden ziyaretçiye sanatı sevdirmeyi ve etkin biçimde sanata katılımlarını sağlamayı amaçlar. Bu bakımdan kültür ve sanata olan desteğimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Eskiden olduğu gibi bundan sonraki süreçte de kültürel, sanatsal ve Kıbrıs kültüründen ürün ve eserlerin de sergileneceği birçok sergiye ev sahipliği yapacağız” dedi.

Özçelik, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ülkemize katkıda bulunan ve ikincisi gerçekleştirilen serginin anlamı büyüktür. Yaşama katkı koyan kadınlarımızın topluma tanıtmak, gençlerin farklı kuşaklardan kadınların başarı öykülerini duymaları çok önemlidir. Farklı yetenekteki kadınların eserlerinin topluma kazandırılması bir mutluluk kaynağıdır. Sevgi, şefkat ve fedakarlığın sembolü, toplumun en önemli yapı taşı olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım” dedi.