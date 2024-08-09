41 yaşındaki Kıbrıslı Türk uyuşturucudan hüküm giydi

41 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’ün, “Mağusa Bölgesi” Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 11 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet ettiği belirtilen Kıbrıslı Türk’ün evinde, Mart ayında Narkotik Polisi tarafından arama yapıldığını ve iki valiz içerisinde 7,5 kilogram hintkeneviri bulunduğunu; ayrıca şahsın uyuşturucu ticareti yaptığına dair iddialar olduğunu yazdı.

Haberde, şahsın daha önce de uyuşturucu ticareti yaptığı için ceza aldığı ifade edildi.

-Baf’ta satışa hazır halde paketlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Öte yandan Haravgi gazetesi de, Narkotik Polisi’nin Baf’ta hafta başında gerçekleştirdiği operasyonda, satışa hazır halde, paketler içerisinde uyuşturucu ele geçirdiğini yazdı.

Haberde, aldığı ihbarı değerlendiren polisin, iki ayrı mağazaya baskın yaparak, mağazaların birinde 71 paket hintkeneviri, 49 paket CBD, 19 paket THC; diğerinde de 8 paket hintkeneviri ile 4 paket CBD ele geçirdiği kaydedildi.

Gazete, mağaza sahiplerinin gözaltına alındığını belirtti.