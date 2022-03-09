410 yeni vaka!
09/03/2022
Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.968 olup, 410 pozitif vakaya rastlanmış, 381 kişi taburcu edilmiştir.
181 kişi Lefkoşa, 107 kişi Girne, 84 kişi Gazimağusa, 20 kişi Güzelyurt, 15 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
9 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.968
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 410
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 410
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 381
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.018.811
Toplam Vaka Sayısı: 71.788
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 67.946
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3643
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3597
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 201
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 981
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 189
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 266
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1955
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 134848