ABD'den Libya'nın güneyine hava saldırısı

ABD, Libya merkezi hükümetiyle iş birliği halinde ülkenin güneyindeki El-Kaide hedeflerine hava saldırısı düzenledi.

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ABD'nin ülkenin güneyinde El-Kaide hedeflerini vurduğunu açıkladı.

UMH Başkanlık Konseyi Sözcüsü Muhammed es-Sallak'ın yazılı açıklamasına göre, ABD güçleri UMH ile iş birliği yaparak Libya'nın güneyindeki Ubari kentinde El-Kaide hedeflerini bombaladı.

Sözcü Sallak, "UMH Başkanlık Konseyi ve ABD hükümetinin bu ortak çalışması, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Sayala'nın geçen hafta DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyon toplantısındaki görüşmelerini takip etmiştir." ifadelerini kullandı.

Saldırıya ilişkin başka detay paylaşılmadı.