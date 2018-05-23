Firari Yılmaz Gümüş yakalandı!

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a ve buradan da Güney Kıbrıs’a kaçan firari Yılmaz Gümüş Güney Kıbrıs polisi tarafından Baf’ta yakalandı.



Güney Kıbrıs haber kaynaklarına göre, Polis’ten yapılan açıklamada; polisin Pazartesi akşamı almış olduğu bilgide söz konusu firarinin dün akşam Begıas bölgesinde kiralamış olduğu turistik bir yerde oldğu doğrultusunda bugün düzenlenen operasyonla Yılmaz Gümüş ve yanında ulunan bir Kıbrıslı Türk tutuklandı.

Tutuklanan Gümüş’ün tasarrufunda az miktarda hintkeneviri ve sahte evraklar da bulundu.

Yılmaz Gümüş kimdir?

2003 yılında Londra’da kıskançlık nedeniyle kız arkadaşının kaldığı apartmanı ateşe veren ve üç kişinin ölümüne neden olan zanlı Yılmaz Gümüş, yargılanarak 2005 yılında İngiltere’de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmişti