Trump’ın Suriye'deki petrol planına 3 engel

Hürriyet'ten İlker Sezer'in haberine göre ABD, Suriye’nin doğusunda ülke petrolünün büyük çoğunluğuna sahip olan petrol yataklarını terör örgütü YPG liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) aracılığıyla kontrol etmek istiyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük petrol şirketleriyle anlaşarak hayata geçirmek istediği plan hakkında soru işaretleri mevcut.

Hürriyet’e konuşan Oxford Üniversitesi’nden Ortadoğu enerji uzmanı Justin Dargin, ABD’nin bu planının önündeki üç önemli engeli anlattı.

ALTYAPI ZARAR GÖRDÜ

Bir dönem Suriye’deki petrolün önemli bölümünü kontrol eden terör örgütü DEAŞ’e karşı düzenlenen operasyonlarda petrol altyapısının büyük zarar gördüğü, DEAŞ’ın da bölgeleri terk etmeden önce petrol tesislerini harap ettiği biliniyor. Dargin, kısa ve orta vadede bölgedeki petrol sahalarının onarılması ve kapasite artışına ikinci bir engel olarak Deyrizor’daki el Ömer petrol sahasından çıkan petrolün yüksek sülfür içermesi, ağır petrol kategorisine girmesi ve bu nedenle uluslararası petrol piyasasında yüksek indirimli olarak satılmasını gösteriyor. Dargin’e göre, bu uluslararası şirketler için kârlı bir durum değil. Enerji uzmanı, bu faktörün büyük bir petrol şirketinin bölgeye gelerek kısa vadede kayda değer bir yatırım yapmasını engelleyebileceğini ifade etti. İç savaştan önce ülkenin doğusundan çıkarılan petrolün Banyas ve Humus’taki rafinerilere gönderildiğini hatırlatan Dargin, üçüncü neden olarak SDG’nin ülkenin doğusunda ve sadece yerel ihtiyaçları karşılayabilecek küçük petrol rafinerilerine bağımlı kalacağını vurguladı.

GÜNLÜK ÜRETİM ÇAKILDI

Suriye’de iç savaştan önceki yıllarda günlük 400 bin varil petrol üretilirken, şu anda günde 20-40 bin petrol üretimi olduğu belirtiliyor. 2010 yılında petrol ve doğalgaz Suriye’nin ihracatının yüzde 35’ini oluştururken, devlet gelirinin yüzde 20’sine denk geliyordu. DEAŞ’ın kontrolü altındaki petrol sahaları, ABD’nin bölgede başlattığı operasyonlar sonucu büyük oranda kullanılamaz halde.

Ülkede petrol üretimi yapamayan Esad rejimi, bu konuda büyük oranda İran’a bağımlı durumda ancak İran’a yönelik yaptırımlar ve kışın yaklaşması Esad rejiminin Deyrizor’a mecburiyetini ortaya koyuyor. 2013 tahminlerine göre, Suriye’de 2.5 milyar varillik petrol ve 241 milyar metreküplük doğalgaz rezervi var. Suriye’deki en önemli doğalgaz sahaları Shaer, Sadad ve Arak ise Suriye rejiminin kontrolü altında.

30/10/2019 09:29