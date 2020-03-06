Gürcafer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, ülke siyasetinde, ekonomisinde, çalışma hayatında ve sosyal yaşamda kadınları daha etkin olarak görme arzusunu ifade etti.

Gürcafer, kadınların toplumsal ve siyasi alanlardaki temsiliyetinin yetersizliğinin yanı sıra kadın istismarı, kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı gibi konuların hala gündemi meşgul ettiğini, kadın haklarında ne ülkenin, ne de dünyanın istenilen noktada olduğunu kaydetti.

Gürcafer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Ülkemizde kadınların ekonomik, toplumsal ve siyasi alanlara katılımları ve temsilleri ne yazık ki arzulanan noktada değildir” dedi.

KKTC’de kadın istismarı ve kadına yönelik şiddet konularının ürkütücü boyutlara vardığı bu dönemde, yetkilileri kadın istismarı ve kadına yönelik şiddetin son bulması için ivedi ve kararlı adımlar atmaya çağıran Gürcafer, ülke siyasetinde, ekonomisinde, çalışma hayatında ve sosyal yaşamda kadınları daha etkin olarak görme arzusunda olduklarını kaydetti.

Gürcafer mesajında, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

06/03/2020 15:03