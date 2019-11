KKTC'nin 36. yıldönümü İskele'de törenlerle kutlandı

İskele’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36. yıldönümü törenlerle kutlandı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele’de düzenlenen tören Atatürk Anıtı önünde başladı.

Protokol sırasına göre, anıta çelenklerin konulduğu törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. İ

İskele Ecevit Meydanı’ndaki tören ise, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve GKK’dan Piyade Binbaşı Çağrı Erguncu’nun tören birliği ve halkın bayramını kutlaması ile başladı.

Törene, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Gazimağusa Başkonsolosu Kasım Kaban, GKK adına Piyade Binbaşı Çağrı Erguncu, KTBK adına Hava Savunma Yarbay Harun Seçilmişoğlu, İskele Belediyesi Meclis Üyesi Çağan Coşkuner, İskele Belediyesi Müdür Vekili Mustafa Kabasakal, İskele Polis Müdür Vekili Gökay Karagil, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Varol Kalkanel, siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân ve kurum kuruluş temsilcileri de katıldı.



GÜNGÖR: “KKTC’DE YAŞIYORSAK BUNU ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE BORÇLUYUZ”

İskele Ecevit Meydanı’ndaki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

İlk konuşmayı yapan İskele Ticaret Lisesi Edebiyat Öğretmeni Şeyda Can Güngör, Kıbrıslı Türklerin 1950’li yılların başından itibaren Rum-Yunan ikilisinin Enosis hayallerine boyun eğmeyeceğini ortaya koymaya başladığını söyledi.

Dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit’in 20 Temmuz 1974 yaptığı konuşmada, “Yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya çıkarma yapıyoruz” dediğini hatırlatan Güngör, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın Kıbrıslı Türkler kadar Anavatan Türkiye için de çok ciddi ve önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi’nin 15 Kasım 1983’te KKTC’yi ilan ettiğini belirten Şeyda Can Güngör, “KKTC’nin çatısı altında yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz” dedi.

ÖZÜAK: “DÜNYA VAR OLDUKÇA KIBRIS’TA TÜRK VARLIĞI DEVAM EDECEKTİR”

Günün anlam ve önemini belirten bir diğer konuşmayı ise GKK adına Piyade Yüzbaşı Ali Özüak yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36. yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

“Karakteri bağımsızlık olan Türk milletinin fertleri olarak Kıbrıs Türk halkı, ortaklık cumhuriyetinden Rumlar tarafından silah zoruyla atıldıktan sonra da kendi yönetimlerini kurmuştur. Milli egemenlik yolunda atılan adımlarla önce 1975 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti, ardından da 15 Kasım 1983’te KKTC ilan edilmiştir. Coşku ile kutladığımız bu mutlu günde başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türkü’nün yüreğini ateşleyerek özgürlük ve egemenlik meşalesini yakan aziz lider Dr. Fazıl Küçük ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve yılmaz savunucusu Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olmak üzere, ebediyete intikal etmiş kahraman ve aziz şehitlerimiz; sizler, vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet uğruna canınızı feda ettiniz. Rahat uyuyunuz, biliniz ki; dünya var oldukça Kıbrıs’ta Türk varlığı devam edecektir.”

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile KKTC Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi’nin gösteri sunduğu törende, cumhuriyet konulu şiirler de okundu.

Şehit İlker Karter İlkokulu Öğrencisi Taha Çelik “15 Kasım”, İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Mine Fahlioğluları “Özgürlük Türküsü” ve Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Ferdi Can Köse de “15 Kasım” isimli şiirlerini okudu.

İskele Ecevit Meydanı’ndaki tören resmigeçit ve İskele Belediyesi tarafından verilen kutlama kokteyli ile son buldu.

15/11/2019 16:49