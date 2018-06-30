41’inci Güzelyurt Portakal Festivali Açıldı

41. Güzelyurt Portakal Festivali dün akşam Festival Parkı Amfi Tiyatro’da gerçekleşen organizasyonla açıldı.

Festival, Türkiye’den ve ülkeden gelen konukların yanı sıra bölge okulları, sivil toplum örgütleri, kültür sanat dernekleri, spor kulüpleri, soğuk heykeller ve animasyon ekiplerinin katıldığı kortejle başladı.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Kurtuluş İlkokulu’ndan hareket eden kortej Kent merkezini takip ederek yürüyüşünü Festival Parkı Amfi Tiyatro’da sona erdirdi.

Kortejin gerçekleştiği sırada beş yolda Kenyan Acrobat, Kapalı Pazar önünde de Grande Circus ekibi izleyenlere gösteri sundu.

AÇILIŞ

Açılışa, Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bazı UBP’li milletvekilleri, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ankara Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Köse, Festivalin ana sponsoru Telsim Vodafone adına Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Sağlık sponsoru Yakın Doğu Hastanesi adına Güzelyurt Dispanseri Genel Koordinatörü Mutlu Atasayan ve çok sayıda konuk katıldı.

AKROBASİ GÖSTERİLERİ

Açılış öncesi Venedik Rüyası ve colourful bando takımı, Kenyan Acrobat takımı gösterisi ve Grande Circus ekibi gösteri yaptı.

ÖZÇINAR

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar açılış öncesi yaptığı kısa konuşmada, Güzelyurt Portakal Festivali’nin 41. kez düzenlemenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, Festival programının da 41. yıla özel olarak hazırlandığını söyledi.

GECE GÖSTERİLERİ

Açılışın ardından Festival Parkı içerisinde gece boyunca 3 ayrı noktada Halk Dansları ve akrobasi gösterileri yer aldı.

Festivali izlemeye gelen halk akrobasi gösterileri ve Festival Parkı içerisinde belirli noktalarda duran “bando ve soğuk heykellere” yoğun ilgi gösterdi.

AÇILIŞ PİYANGOSU

Açılış sonrası 41. yıla özel piyango çekilişi yapıldı. Amfi Tiyatro’da yapılan çekilişte 5 bisiklet ve 5 televizyon kazanan numaralara hediye edildi.

8 Temmuz’da sona erecek, 41. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında konserler, çocuk şenliği, spor aktiviteleri, indirim şöleni, çocuk resim yarışması, sosyal etkinlikler yer alacak.