42 araç trafikten men edildi, 3 sürücü tutuklandı

Trafik denetimleri sonucunda 42 araç trafikten men edilirken, 3 araç sürücüsü ise tutuklandı.

Dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 018 araç sürücüsü kontrol edildi. 42 araç trafikten men edilirken, 3 araç sürücüsü ise tutuklandı.

Denetimlerde, sürücülerin 320’si yasal hız sınırı üzerinde süratli, 21’i alkollü, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 17’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan, 17’si seyrüsefer ruhsatsız, 4’ü sigortasız araç kullanmaktan ve 99’u diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 492 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.