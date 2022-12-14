42 evlilik teklifi için 42 pırlanta yüzükten kolye

Ünlü rapçi Drake, yapmaktan vazgeçtiği her evlilik teklifini temsilen 42 pırlanta yüzükten oluşan bir kolye yaptırdı.

Mücevher tasarımcısı Alex Moss, Instagram'dan yaptığı paylaşımda değerli kolyeye "Geçmiş Nişanlılıklar" (Previous Engagements) adını verdiklerini belirtti.

Moss, Drake için özel olarak tasarlanan kolyenin 42 nişan yüzüğü ve toplamda 351,38 karat elmastan oluştuğunu söyledi. Mücevher tasarımcısı, "her bir elmasın özenle seçildiği kolyenin yapımının 14 ay sürdüğünü" de ekledi.

Drake söz konusu evlilik tekliflerini kimlere yapmayı düşündüğüne dair bir açıklama yapmadı.

Ünlü rapçinin 42 kişiye evlenme teklifi yapmayı düşünmesi ve bu durumu elmas bir kolyeyle herkese duyurması hayranlarını ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu olayı "tuhaf" bulurken, bazıları da Drake için "ezik" ifadelerini kullandı.

Bir Twitter kullanıcısı şöyle yazdı:

Drake'in evlilik teklifi etmek istediği 42 sefere ithafen 42 elmastan oluşan bir kolye yaptırması çılgınlık. Hayatımda 42 defa aşık olmayı bırak, konuşmaktan keyif aldığım bile o kadar kişi olmamıştır.

Başka birisi de, "Her reddedilişinizden kolye yaptığınızı düşünsenize. Drake'te çok fena ezik enerjisi var, utanç verici" ifadelerini kullandı.

Romantik ilişkilerinde büyük adımlar atmaktan çekinmemesiyle bilinen Drake, daha önce 2016'da MTV Video Müzik Ödülleri'nde Rihanna'ya sahnedeyken aşkını ilan etmişti. Başka bir olayda da Jennifer Lopez'e 100 bin dolar değerinde kolye almıştı.

Independent Türkçe, Page Six, BuzzFeed

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14/12/2022 21:05