424 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti!

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12/03/2022

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424 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti!

"Toplam 21.145 test yapıldı, 424 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 378 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.145 olup, 424 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 378 kişi taburcu edilmiştir. 

178 kişi Lefkoşa, 153 kişi Girne, 53 kişi Gazimağusa, 23 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

12 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.145   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 424 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 424        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 378    

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.063.599 

      

Toplam Vaka Sayısı: 73.009            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 69.180    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3627   

      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3591 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 204      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :       

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 161

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 197  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1918       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135463

12/03/2022 18:33
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TAGS: covid, vaka, kktc
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