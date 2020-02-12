Limasol direnişi ve şehitleri yarın anılacak

Tören saat 10.00’da Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı önünde yapılacak. 

ads
12/02/2020

ads
ads
Limasol direnişi ve şehitleri yarın anılacak

 Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi sırasında Limasol’da Rumlara karşı gerçekleştirilen direniş ile bu direnişte şehit düşenler, yarın Girne’de, törenle anılacak.
Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tören saat 10.00’da Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı önünde yapılacak. 
Protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak, saygı duruşu ve  saygı atışı yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilmesiyle başlayacak törende, şiirler okunacak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.

12/02/2020 12:47
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Limasol, HABER, KIBRIS, direnişi, ve, şehitleri, yarın, anılacak
MANŞETLER

HK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.