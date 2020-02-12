Limasol direnişi ve şehitleri yarın anılacak

Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi sırasında Limasol’da Rumlara karşı gerçekleştirilen direniş ile bu direnişte şehit düşenler, yarın Girne’de, törenle anılacak.

Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tören saat 10.00’da Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı önünde yapılacak.

Protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak, saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilmesiyle başlayacak törende, şiirler okunacak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.

12/02/2020 12:47