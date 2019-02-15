428 Sürücü Uyuşturucu Etkisi Altında Sürüşten Yakalandı

Fileleftheros’un haberine göre, 25 Şubat 2018’de başlatılan ve “narko-test” olarak adlandırılan trafikte uyuşturucu kontrolleri kapsamında bugüne kadar toplam 428, son 24 saat içerisinde yapılan testlerde de 5 kişinin, direksiyon başına geçmeden önce uyuşturucu kullandığı belirlendi.

Habere göre Rum polisi, trafik kazalarını önlemek maksadıyla son 24 saat içerisinde Güney Kıbrıs genelinde gerçekleştirdiği kontrollerde, 5 uyuşturucu etkisi altında araç kullanma dışında 802 sürücüyü aşırı süratten, 235 kişiyi de diğer trafik suçlarından rapor etti.