Taner Ölmez'in bölüm başına aldığı ücret ortaya çıktı

Yeni sezonda yayın hayatına başlayan ve kısa sürede reyting rekorları kırmaya başlayan Mucize Doktor dizisiyle ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Başrol oyuncusu Taner Ölmez'in, diziden bölüm başına kazandığı ücret öğrenildi ve kısa sürede birçok haber sitesinde yayıldı.

70 bin TL kazanıyor

Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Taner Ölmez'in, projeden ne kadar para kazandığını Posta'dan Eylem İpek Şafak açıkladı. İddiaya göre Taner Ölmez, Mucize Doktor dizisinden haftalık 70 bin TL kazanıyor.

08/10/2019 09:40