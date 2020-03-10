Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği, çalıştay ziyaretini erteledi

Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği, Koronavirüsün Kıbrıs’ta görülmesi nedeniyle “İki Dillilik Derneği” çalıştayına yarın yapılacak ziyareti ertelediğini bildirdi.

Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 18:00’de Dayanışma Evi’nde yapılması planlanan etkinliğin ertelenmek durumunda kalınmasından duyulan üzüntü ifade edildi ve yeni tarihin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

10/03/2020 12:07