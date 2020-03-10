Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği, çalıştay ziyaretini erteledi

Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği açıklama yaptı

ads
10/03/2020

ads
ads
Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği, çalıştay ziyaretini erteledi
ads

Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği, Koronavirüsün Kıbrıs’ta görülmesi nedeniyle “İki Dillilik  Derneği” çalıştayına yarın yapılacak ziyareti ertelediğini bildirdi.

Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 18:00’de Dayanışma Evi’nde yapılması planlanan etkinliğin ertelenmek durumunda kalınmasından duyulan üzüntü ifade edildi ve yeni  tarihin  daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

10/03/2020 12:07
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Slovakya’nın, Lefkoşa, Büyükelçiliği, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.