Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği, çalıştay ziyaretini erteledi
Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği açıklama yaptı
10/03/2020
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Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği, Koronavirüsün Kıbrıs’ta görülmesi nedeniyle “İki Dillilik Derneği” çalıştayına yarın yapılacak ziyareti ertelediğini bildirdi.
Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 18:00’de Dayanışma Evi’nde yapılması planlanan etkinliğin ertelenmek durumunda kalınmasından duyulan üzüntü ifade edildi ve yeni tarihin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.