Eski First Lady ile yeni Düşes gizlice buluştu

İngiliz basınında günlerdir eşi Prens Harry ve oğlu Archie ile birlikte ailece ilk Noel’lerini Kraliçe Elizabeth ve kraliyet ailesi ile geçirmeyeceği konuşulan Meghan Markle, bu kez Hillary Clinton daveti ile gündemde.

Altı haftalık tatile çıkan ve bu esnada kameralar önünde görünmeyen Sussex Düşesi, gizlice davet ettiği ABD’nin eski First Lady’si ve önceki Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ı Frogmore Kır Evi’nde ağırladı.Daily Mail’in haberine göre Markle, hayranı olduğu Clinton ile kucaklaştı. Buluşmada Prens Harry ve çiftin altı aylık bebeği Archie de vardı. Clinton, kraliyet bebeğini severek kızı Chelsea’nin yeni doğan oğlu Jasper’dan ve büyükannelik serüveninden bahsetti.

Kaynakların aktardığına göre, Markle ve Clinton, sıcak bir buluşma gerçekleştirdi. İkilinin, son olarak Markle ve Harry’nin TV’de yayınlanan ve çok ses getiren belgesel hakkında konuştuğu öğrenildi.

Markle’ın, kendisine yönelik medya baskısından şikayet ettiği belgesel sonrası Clinton, BBC’ye konuştuğunda, “Aman Tanrım, ona sarılmak istiyorum. Bir anne olarak ona kollarımı sarmak istiyorum” demişti.

15/11/2019 11:30