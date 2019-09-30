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Elon Musk, Ay'a ve Mars'a insan taşıyacak 'Starship'i tanıttı

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri 'Starship' adlı roketin tanıtımını gerçekleştirdi.

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30/09/2019

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Elon Musk, Ay'a ve Mars'a insan taşıyacak 'Starship'i tanıttı

SpaceX'in Texas'taki üssünde yeni roketini tanıtan Musk, uzay aracının ''Mk1'' versiyonunun bir ya da iki ay içinde test kapsamında fırlatılacağını söyledi. 

Roketin yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra dikey iniş yaparak dünyaya geri döneceğini ifade eden Musk, 6 aydan daha kısa sürede ise yörüngeye ulaşmayı ve insan taşımayı denemek istediklerini vurguladı. 

30/09/2019 09:18

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TAGS: Elon Musk, Ay’a ve Mars’a, haber, kıbrıs, insan, taşıyacak, Starship’i, tanıttı
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