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Kızılay Haftası dolayısıyla 'Sönmesin Işıklar' konseri

Konser, 20.00’de YDÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yer alacak.

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12/11/2018

Kızılay Haftası dolayısıyla 'Sönmesin Işıklar' konseri

 Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Korosu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın 44’üncü kuruluş yıldönümü ve Kızılay Haftası dolayısıyla yarın akşam “Sönmesin Işıklar” konseri verecek.
“Lefkoşa Müzik Derneği ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı El Ele” sloganıyla verilecek konser, saat 20.00’de YDÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yer alacak.
Konseri, Şef Aydın Hikmet yönetecek.

 

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TAGS: konser, kızılay, haftası, haber, kıbrıs
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