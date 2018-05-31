42’nci KKTC Uluslararası Fuarı yarın açılıyor

10 gün sürecek Fuara, KKTC’den ve Türkiye’den 100’ün üzerinde firma ve kuruluşun katılacak. Lefkoşa Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanı’nda yer alacak olan fuara katılan firmalar, ürünlerini, 3 bin metrekare kapalı, 6 bin metrekare açık alanda sergileme fırsatı bulacak.

Resmi açılış töreninin yapılmayacağı 42. KKTC Uluslararası Fuarı’na, 60 bin kişiden fazla ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Sanayi Dairesi tarafından organize edilen fuara katılarak ürünlerini sergilemek ve ticari tanıtımını yapmak isteyen firmaların stant büyüklüğü talebinde bu yıl artış oldu.

Taleplerin karşılanabilmesine özen gösterilen KKTC Uluslararası Fuarı’na bu yıl, ülkeden 54 sanayici-imalatçı, 50 ithalatçı ve 4’ü tanıtım amacıyla olmak üzere toplam 108 firma ve kuruluş katılacak.

Türkiye’den katılacak olan 28 firma yakın coğrafyada üretilen mal ve hizmetlerinden örnekler sergileyecek. Fuarda, katılımcıları ve ürün gruplarını içeren katalog, ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtılacak.

KKTC Uluslararası Fuarı, pazar gününden perşembeye kadar 19.00 -23.00, cuma ve cumartesi günleri ise 19.00-24.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık bulunacak. Fuarda, Lunapark da açık olacak.