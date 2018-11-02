43 bin 500 yıllık mağara aslanı keşfedildi
Rusya'nın Yakutistan bölgesinde 43 bin 500 yaşında olduğu düşünülen bir yavru mağara aslanı bulundu.
02/11/2018
Yakutistan Bilimler Akademisi, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki donmuş toprak altında bedeni neredeyse hiç zarar görmemiş yavru mağara aslanı keşfetti.
Rusya Bilimler Akademisi adına görev yapan Dr. Alexei Tikhonov, mağara aslanı üzerindeki beneklere dikkat çekti.
Tikhonov, antik çağlardaki mağara çizimlerinde bazı aslan figürlerinin benekli olduğunu hatırlattı.
Önceleri bu beneklerin, insanlar tarafından estetik amaçlarla çizildiği düşünülüyordu.
Fakat yeni keşfedilen mağara aslanı bedeni, bu çizimlerin aslında gerçeği yansıttığını gösteriyor.
Nesli tükenen mağara aslanı, İngiltere'den Alaska'ya, Kanada'dan Rusya'ya kadar geniş bir coğrafyada yaşam sürüyordu.
Yakutistan'da daha önce de benzer keşifler yapılmıştı.
Uzmanlar, donmuş mağara aslanlarının bedenlerinde canlı hücre bulabilmek için çalışmalar yapmayı sürdürüyor.
Canlı hücre bulunması durumunda nesli tükenen mağara aslanlarının klonlanması planlanıyor.