43 İthal ürünün 39’u, 16 yerli ürünün de 13’ü temiz çıktı

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Soya Fasülyesi Yemlik, Soya Küsbesi, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Pul Biber, Susam, Arpa, Kayısı, Kiraz, Çeri Domates, Mısır (DDGS), Beyaz Üzüm, Siyah Üzüm ve Yeşil Acı Biber olmak üzere 43 numunede 39’u temiz olup sadece 4 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

Yerli ürünlerden Domates,Kavun, BiberÇeşitleri, Taze Soğan,Yeşil Soğan, Maydanoz,Şeftali, Böğrülce, Şahuri Kabak, hıyar(açık), balkabağı, olmak üzere 16 numune den 13’ü temiz olup sadece 3 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

İthal ürünlerden Onbaşı İşl. Ltd’e ‘e ait Kayısı yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı menşei iade yapılmıştır. Bekir Cura’ya ait Kayısı ve Helvasan’a ait Susam yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı menşei iade yapılacaktır.

Nuri Ersoy’a ait Siyah Üzüm numunesi ise yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı imha edilecektir.

Zümrütköy’de Maydanoz üretimi yapan Fatma Resmi ve Doğancı’da Böğrülce üretimi yapan Mehmet Tecen yapılan laboratuvar analizi sonucunda kullanılan kimyasal ilaçların ürünlerde ruhsatlı olmamasından dolayı ikinci bir analize gerek duyulmadan doğrudan imha edilecektir.

Çayönü’nde Domates üretimi yapan Hasan Beşerler’e ait yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı hasat durdurma yapılmıştır. Bir sonraki hafta analiz için tekrar numune alınacaktır.

Ülkemize ithal edilen Bitki Koruma Ürünlerinden numune alınıp ürünün aktif maddesinin ürünün etiketinde yazan aktif madde ile aynı olup olmadığına bakılması için bu hafta 2 Bitki Koruma Ürününden numune alınmıştır. Alınan 2 numuneninde içeriğine uygun olduğu tespit edilmiştir.