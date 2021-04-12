43 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 43 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

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12/04/2021

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43 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti

         Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 11-12 Nisan tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 43 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir marketin ise yasal emirlere uymayarak açık bulundurulduğu tespit edildi.

       Yapılan denetimlerde ayrıca; Gönyeli’de bir apartman dairesinde toplam 31 kişinin eğlence amaçlı olarak toplanarak yasal emirlere riayet etmedikleri tespit edildi.  Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

12/04/2021 09:33
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TAGS: Sokağa çıkma yasağı, polis, denetim
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