43 pediatri doktoruna plaket verildi

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11/12/2023

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43 pediatri doktoruna plaket verildi


Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Ayşe Sayılı ve yönetim kurulu üyeleri, meslekte 30 yılını doldurmuş hekimleri onurlandırdı.
 Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Aptamil Prosyneo ve Oero Trading Ltd. sponsorluğunda gerçekleşen törende, 43 pediatri doktoruna plaket takdim edildi.

Geceye, CTP milletvekilleri Dr. Filiz Besim, Dr. Sıla Usar İncirli,  Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Ahmet Özant, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ömer Taşargöl, gecenin sponsoru Oero Trading Ltd.’nin Satış Direktörü Derviş Okay ve Türkiye Nutricia firmasının Satış Müdürü Emre Cerrahoğlu katıldı.

11/12/2023 18:59
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TAGS: 43 pediatri doktoruna plaket verildi
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